Çmimet e naftës po lëvizin lart e poshtë sot pasi vlerësimet e investitorëve për ofertën dhe kërkesën ndryshojnë nga ora në orë nën ndikimin e informacioneve të ndryshme mbi zhvillimet ekonomike në disa vende dhe rajone të botës dhe deklaratave kontradiktore të zyrtarëve për embargon e BE-së ndaj naftës ruse.

Pas trajektores rënëse të “arit të zi” në tregtimin e mëngjesit, ai bëri kthesë pasdite, duke u forcuar në më shumë se 112 dollarë për fuçi.

Çmimi i naftës evropiane Brent u rrit 1.09 për qind në 112.8 dollarë për fuçi deri në orën 17:58 me orën lokale, ndërsa nafta amerikane WTI u hodh 1.74 për qind në 112.4 dollarë për fuçi, sipas të dhënave nga portali oilprice.com.

Dobësimi i çmimeve të naftës këtë mëngjes ishte për shkak të të dhënave mbi ngadalësimin e prodhimit industrial kinez në prill, rënies së shpenzimeve të konsumatorëve dhe rritjes së papunësisë, si dhe spekulimeve se vendimi i BE-së për të ndaluar importet ruse të naftës do të vonohet.

Megjithatë, më vonë gjatë ditës, tendenca rënëse e çmimeve u përmbys pasi disa diplomatë nga blloku 27-vendesh thanë se një marrëveshje mbi një embargo të naftës do të arrihet në ditët në vijim, që do të thotë se prodhimi rus i naftës dhe dërgesat në tregun global do të bien.

Gjithashtu, rritja e çmimeve u stimulua nga kërkesa e madhe e rafinerive amerikane për naftë bruto me qëllim rritjen e prodhimit të karburanteve motorike në prag të sezonit të ardhshëm të udhëtimeve verore.