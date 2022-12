Organizata e Vendeve Eksportuese të Naftës (OPEC) dhe aleatët e saj, përfshirë Rusinë, në takimin e rregullt konfirmuan vendimin për të ulur prodhimin me dy milionë fuçi në ditë. E gjithë kjo mbështeti çmimet e “arit të zi”. Megjithatë, që nga mesi i javës, çmimet e naftës kanë qenë nën presion pas treguesve të dobët ekonomikë nga SHBA, Kina dhe Evropa.

Frika se SHBA do të zhytet në recesion

Përveç kësaj, tregtarët kanë frikë se ekonomia amerikane, konsumatori më i madh i naftës në botë, do të rrëshqasë në recesion, siç kanë paralajmëruar krerët e disa bankave të mëdha dhe shumë analistë. Sipas tyre, pyetja e vetme është nëse recesioni do të jetë i cekët apo më i thellë. Ky është rezultat i inflacionit të lartë, kjo është arsyeja pse banka qendrore amerikane ka rritur në mënyrë agresive normat bazë të interesit që nga fillimi i vitit.

Takimi i fundit i Fed-it për vitin zhvillohet këtë javë dhe pas një serie rritjesh të normave të interesit me 0.75 pikë përqindjeje, tregu pret që drejtuesit e bankës qendrore të rrisin normat e interesit me 0.50 pikë përqindjeje.

Bankat qendrore britanike dhe evropiane do të zhvillojnë takime këtë javë. Të dyja pritet të rrisin më tej normat e interesit me 0.50 pikë përqindje, gjë që duhet të dobësojë inflacionin. Por kostot më të larta të huamarrjes do të ngadalësojnë aktivitetin ekonomik, gjë që do të nënkuptojë kërkesë më të dobët për naftë.

Për shkak të sulmit të Rusisë ndaj Ukrainës, çmimi i naftës u rrit ndjeshëm në mars dhe në një moment arriti në 140 dollarë për fuçi, niveli më i lartë që nga viti 2008. Megjithatë, ndërsa bankat qendrore në mbarë botën filluan të rrisin në mënyrë agresive normat e interesit për shkak të inflacionit të lartë, çmimet e naftës gradualisht u kthyen në nivelet para pushtimit rus.

Megjithatë, ditët e fundit çmimet e naftës janë luhatur rreth niveleve më të ulëta të këtij viti.