Vendet në zhvillim po rrezikohen në garën globale për t’i dhënë fund pandemisë së coronavirusit përmes vaksinimeve.

Programi COVAX synon të marrë të paktën 20 për qind të dozave për popullsinë e kombeve më të varfra në botë.

Çka është programi COVAX?

COVAX është programi kryesor botëror që përpiqet t’iu siguroj vaksina kundër COVID-19 kombeve më të varfra.

Ajo filloi punën vitin e kaluar si pjesë e Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe dy grupeve që kanë punuar në marrjen e vaksinave për vendet në zhvillim – Gavi, Aleanca e Vaksinave dhe Koalicioni për Inovacione të Gatishmërisë Epidemike – kur u bë e qartë se shumë kombe do të luftonin për të marrë vaksinat, raporton thewallstreetjournal.

Siç kanë bërë vendet e pasura, COVAX bëri marrëveshje me prodhuesit e vaksinave për të blerë doza para se të kishin kaluar provat klinike dhe të aprovoheshin nga rregullatorët e ilaçeve, transmeton Telegrafi.

Paratë për të blerë vaksinat janë dhuruar kryesisht nga qeveritë perëndimore dhe grupet bamirëse, të tilla, si Bill & Melinda Gates Foundation.

Covax është një përpjekje globale për të shpërndarë dy miliardë vaksina në 92 vende të varfra deri në fund të vitit 2021.

Kush po merr pjesë në programin e OBSH-së?

COVAX synon të sigurojë vaksina falas kundër coronavirusit për të paktën 20 për qind të popullsisë së 92 vendeve më të varfra të botës deri në fund të vitit 2021.

Pak më shumë se 50 kombe të tjera, përfshirë Kanadanë dhe kombet me të ardhura të mesme të lartë si Afrika e Jugut dhe Meksika, gjithashtu kanë porositur vaksina përmes COVAX-it, por duhet të paguajnë vetë dozat.

Cilat vaksina janë siguruar?

COVAX ka bërë marrëveshje me shumicën e prodhuesve të mëdhenj, duke përfshirë Pfizer Inc., Johnson & Johnson dhe Novavax Inc.

Por gjatë gjysmës së parë të vitit 2021, shumica e dërgesave të planifikuara nga struktura janë për vaksinën e zhvilluar nga AstraZeneca PLC dhe Universiteti i Oksfordit.

Për tërë vitin, vaksina AstraZeneca parashikohet të përbëjë rreth një të tretën e furnizimeve të COVAX, duke supozuar që të shtënat nga J&J dhe Novavax dhe prodhuesit e tjerë të autorizohen siç pritet.

Sa vaksina do të dhurohen?

COVAX thotë se ka negociuar marrëveshje për rreth 2.27 miliardë doza vaksinash këtë vit, megjithëse shumë janë për shkrepje që ende nuk janë autorizuar ose janë ende në prova klinike.

Të gjitha vaksinat, përveç asaj J&J, kërkojnë dy doza dhe disa prej tyre do të shkojnë në vendet e vetëfinancimit. COVAX u ka bërë thirrje gjithashtu vendeve të pasura, të cilat kanë blerë mjaft vaksina për të mbuluar popullatat e tyre shumë herë gjatë këtij viti, të dhurojnë ndonjë dozë shtesë.

Deri më tani, Britania e Madhe dhe Kanadaja kanë thënë se do të ndajnë dozat e tepërta, por pa dhënë detaje se kur do ta bënin këtë.

Norvegjia ka thënë se do të fillojë të ndajë vaksinat me vendet në zhvillim në të njëjtën kohë kur fillon të imunizojë njerëzit e saj, ndërsa Franca u ka bërë thirrje vendeve evropiane të fillojnë të japin rreth 5 për qind të vaksinave të tyre tani në vendet afrikane, transmeton Telegrafi.

COVAX bëri dorëzimin e parë të vaksinave te shteti afrikan, Gana më 24 shkurt. Nga ajo kohë disa vende të tjera kanë marrë raundin e parë të vaksinave nga struktura. Furnizimet gjatë gjysmës së parë të vitit janë jashtëzakonisht të kufizuara.

Programi thotë se pret të dërgojë 237 milionë doza të vaksinës AstraZeneca deri në fund të majit, duke mbuluar më pak se 3 për qind të popullsisë së vendeve pjesëmarrëse. Një ofrim prej 1.2 milion dozash i Pfizer i planifikuar për tremujorin e parë është vonuar ndërsa kompania punon me qeveritë për të kapërcyer çështjet e dëmshpërblimit dhe logjistikës.

Marrëveshjet e blerjes së COVAX me prodhuesit janë të lidhura me një vaksinë që merr një listë të përdorimit emergjent nga OBSH-ja, e cila nga ana tjetër përdoret nga rregullatorët në shumë vende në zhvillim për të miratuar fotografitë në nivel lokal.

Si po e mbështet Amerika përpjekjen e COVAX?

Nën ish-presidentin, Donald Trump, SHBA-ja u dallua midis qeverive kryesore perëndimore për të mos kontribuar në COVAX.

Presidenti aktual amerikan, Joe Biden ka njoftuar një kontribut prej katër miliardë dollarësh në strukturë. Uashingtoni do të bëjë një donacion fillestar prej dy miliardë dollarësh dhe më pas do të dhurojë një shtesë prej dy të tjerash gjatë viteve 2021 dhe 2022.

A mund të ndihmojë ky program t’i japë fund krizës globale të shëndetit?

Mbështetësit e COVAX thonë se dozat e dhuruara duhet të ndihmojnë për t’i dhënë fund fazës akute të pandemisë duke mbrojtur anëtarët më të prekshëm të një shoqërie nga sëmundja serioze me COVID-19 dhe spitalet dërrmuese.

Por furnizimet e siguruara deri më tani nuk do të ndihmojnë vendet përfituese për të arritur imunitetin e tufave, kështu që virusi ka të ngjarë të vazhdojë të qarkullojë midis njerëzve që nuk janë vaksinuar.

Kjo, paralajmërojnë disa ekspertë shëndetësorë, i jep mundësi virusit të zhvillojë mutacione që mund ta lejojnë atë të shmangë përgjigjen imune të shkaktuar nga prodhimi aktual i vaksinave COVID-19.

Ndryshe, Kosova është pjesë e këtij programi dhe pritet që gjatë këtij muaji t’i marrë dozat e para të vaksinave kundër coronavirusit.