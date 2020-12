Maqedoni

Filipçe: Sistemi shëndetësor përgatitet për vaksinimin për COVID-19

Ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe dje në ‘Click Plus’ në TV21, mes tjerash foli edhe për vaksinat për coronavirus duke theksuar se tashmë po punohet se cili grup i qytetarëve do të ketë rekomandim për pranim të vaksinës. “Vaksinimi me këtë vaksinë do të jetë një nga operacionet...