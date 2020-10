Mundet që arsimtarët të kthehen në shtëpi dhe të mbajnë orë, që të mos detyrohemi që të ngrohim të gjithë klasën për një arsimtar, tha nga Koçani ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Milla Carovska.

“Bisedojmë me krerët e komunave për racionalizim të mjeteve. Të mos shpenzohen para për ngrohje të klasave për një arsimtar, ato para të shfrytëzohen për blerje të IT pajisjeve. Kur do ta marrim vendimin do ta informojmë opinionin”, tha ministrja Carovska pas vizitës në Sh.f. “Ljupço Stanov”.