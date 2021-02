Zv. Kryeministri për Çështje Ekonomike Fatmir Bytyqi, për “Sitel” tha se 34 aktivitete do të mund të funksionojnë të dielën sipas versionit të projektligjit të Ligjit për Marrëdhëniet e Punës të cilin Qeveria pritet të dërgojë në Kuvend.

“E diela do të jetë ditë jo pune, ndërsa ata që do të punojnë atë ditë do të paguhen si duhet dhe do të marrin një ditë pushim, para fundit është zgjidhja përfundimtare ligjore, ndërsa përjashtim do të ketë për 34 aktivitete që do të funksionojnë të dielën”, tha Bytyqi, duke komentuar propozimin – ligjin që Qeveria shpalli në programin e saj zgjedhor.

Ajo që ende diskutohet është nëse dita e pushimit duhet të përdoret menjëherë në javën tjetër të punës ose deri në fund të javës tjetër.

Edhe Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë gjithashtu konfirmoi se do të ketë pagë ditore të rritur dhe një ditë pushimi për punën e të dielës.