Nga dita e sotme Bruno Akrapoviq nuk është më trajner i Klubit të futbollit Shkëndija të Tetovës. Edhe pse lajmi akoma nuk është i konfirmuar zyrtarisht nga drejtuesit e ekipit kuqezi, megjithate ështëlajm i vërtet. Kjo ka ndodhur pas sezncës së sotme stërvitore dhe gjithësesi pas ndeshjes me rezultatin zhgënjyes me Borecin në stadiumin buzë sharrit të dielën në kuadër të javës së 25-të të kampionatit në ligën e parë. Nga ekipi i Shkëndijës të martën do të dalin me njoftim zyrtarir kur edhe do të mësohet se kush do ta drejtojë ekipin në ndeshjen e së mërkurës kundër Pelisterit në Manastir.

Ekipi kuqezi pas barazimit të djeshëm dhe disa dështimeve tjera definitivishtë nuk ka gjasa që të mbron titullin kampion që e fituan në kampionatin e kaluar 2020/2021.

Shkëndija me ardhjen e Akrapoviqit si shef i stafit teknik nga 25 ndeshje të zhvilluar ka 13 fitore. 9 barazime dhe tre disfata, ndërsa u eliminua edhe nga agrat e Kupës.

Akrapoviq postin e trajnerit të parë të shëndijës morri para fillimit të kampionit 2021/2022, pas largimit të Ernest Gjokaj.

Kush do të pasues i Akrapoviq në pankinën e Shkëndijë me siguri do të dihet ditëve në vijim. /KlanMacedonia/