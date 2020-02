Ditën e djeshme këngëtarja me famë botërore festoi ditëlindjen.

Riri mbushi 32 vjeç dhe këtë ditë të rëndësishme e festoi me familjen dhe miqtë. Festa ishte private dhe shumë pak imazhe e video janë postuar në rrjet.

Në to shihet se ambienti i festës ishte dekoruar plot ngjyra, po ashtu edhe torta që mbante numrin 32.

Vetë Riri ishte veshur si gjithmonë me shumë stil, me fund me xixa dhe bluzë të bardhë me dizenjo

Ky 32 vjetor e gjeti këngëtaren beqare pasi ajo vetëm pak kohë më parë i dha fund lidhjes me miliarderin arab.