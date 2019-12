Sheshi “Maqedonia” nesër do të jetë vend ku shkupjanët do të përpiqen të vendosin rekord të ri Guines për bredhin më të madh të Vitit të Ri në botë i formuar prej njerëzve.

Formimi i bredhit të Vitit të Ri prej njerëzve, siç kumton qyteti i Shkupit, është pjesë e programit të “Uniterlend”.

“Ngjarja do të pasurohet me program muzikor-argëtues, ndërsa për disponimin e mirë të pjesëmarrësve do të kujdeset Beni Shaqiri dhe ‘Nonstop’. Ejani të argëtohemi dhe ta bëjmë bredhin e Vitit të Ri më të madh në botë prej njerëzve”, thonë nga Qyteti i Shkupit.

Për momentin, bredhi më i madh prej njerëzve sipas Guniesit është bërë në Indi në vitin 2015, me 4.030 pjesëmarrës, ndërsa nesër edhe Shkupi do të përpiqet të hyjë në librin Guines të rekordeve.

Qyteti i Shkupit i fton të gjithë të interesuarit të vijnë në shesh dhe t’i bashkangjiten këtij organizimi.