Një valë e të ftohtit polar ka përfshirë veriun e Italisë, duke sjellë temperatura tepër të ulëta dhe reshje të dendura bore në disa zona. Situata më alarmante paraqitet në Veneto dhe Alto Adige, ku termometri shënoi përkatësisht -24 dhe -25 gradë Celsius. Sipas meteorologut, Dieter Peterlin, nuk bëhet fjalë për temperatura rekord nën zero, megjithatë këto shifra janë më të ulëtat e viteve të fundit. Reshjet e borës do të vijojnë dhe gjatë ditës së sotme dhe më pas temperaturat do të nisin të rriten gradualisht. Në zonat ku bora dhe i ftohti kanë krijuar një panoramë polare mund të veçojmë Asiago (-19.3), Santo Stefano di Cadore (-18.8), Feltre (-11.5), Passo Cimabanche (-21.6), Pian Cansiglio (-23.5), Piana di Marcesina (-25.2).