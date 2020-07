Një tjetër bombë është shfaqur sot me protagonist sërish liderin Zoran Zaev që ka të bëjë me prapaskenën e lojës ku Oliveri, Katica dhe Radmilla dinin për rrënien ose hedhien e lëndëve të SPS-së informon TetovaSot

Në bisedë e sipër, Zaev thotë se “loja e prapaskenës ” është bërë me dijeninë e “Oliver, Radmila, Katica”, të cilët ishin të informuar për gjithçka. “Ajo e di se çfarë duhet të bëjë”, tha Zaev dhe kjo replikë ndoshta i referohet Katica Janevës.

Kombinimet e prapaskenës, skemat dhe “filmat” për rastet gjyqësore në rënie përmenden në “bombën” e re të publikuar në rrjetet sociale dhe nga disa prej mediave, në të cilat Zoran Zaev bisedon me një bashkëbisedues të panjohur.

“Bomba” flet gjithashtu se si do të kalojnë zgjidhjet e reja në parlament, me Zaev duke thënë se deputetët janë “të lidhur”.

Në bombë mund ta dëgjoni Zaevin nga frika dhe kritikat e organizatave të shoqërisë civile se ai nuk do të japë drejtësinë e premtuar.

Disa nga media kujtojnë se në fillim të këtij viti, dolën materiale audio, në të cilat Zaev pretendoi se së bashku me kryetarin e Gjykatës Supreme, Jovo Vangelovski, ata ranë dakord që të hedhin çështjet gjyqësore. “I gjithë publiku e dinte që qeveria ishte prapa Gjykatës Supreme. Vetëm Gjykata Supreme nuk mund ta ndjekë këtë. Unë u thashë të prisnin, do të shihni një vendim të Gjykatës Supreme, ka ndodhur vendimi i Gjykatës Supreme.

Ligji për SPS-në që kemi negociuar, kemi negociuar deri vonë. Nëse pajtohemi, do të përfundojë shumë shpejt, pothuajse ka mbaruar. Nëse nuk pajtohemi, ajo do të përfundojë në një periudhë të shtyrë, por do të përfundojë. Eshtë marrë vendimi i Gjykatës Supreme ”, thotë Zaev në atë“ bombë ”.

Nga biseda e fundit, bëhet shumë më e qartë se kush është duke menaxhuar procesin e vendimmarrjes së Gjykatës Supreme dhe parlamentit.