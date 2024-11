Kryetari i partisë politike GERB, Bojko Borisov, ka njoftuar se do të tërhiqet nga kandidatura për postin e kryeministrit të Bullgarisë. Borisov në konferencë për media theksoi se mandatin do ta kthejë menjëherë kur ta marrë.

Borisov tha se po e tërhiqte kandidaturën me lehtësim të madh, duke theksuar se nuk do të merret me problemet në Bullgari, të cilat sipas tij janë krijuar në katër vitet e fundit. Më 27 tetor u mbajtën zgjedhjet e shtata të parakohshme parlamentare në tre vitet e fundit.

Fitues doli GERB me 69 deputetë, por edhe disa përpjekjet për të formuar qeverinë rezultuan të pasuksesshme.

“Nuk dua të merrem më me këtë shtet të rrënuar. E tërheq kategorikisht kandidaturën time. Kemi marrë përgjigjet e duhura dhe ata tregojnë se nuk më shohin si drejtues apo kryeministër të mirë”, deklaroi Bojko Borisov, lider i GERB.