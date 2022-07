I kemi mashtruar qytetarët me dezinformata dhe informacione të ndryshme për propozimin francez. Nuk ka asnjë sugjerim të ri apo të vjetër. Është një propozim nga Parisi me lojë fjalësh apo me një interpretim ndryshe. Nuk do ta citoja zonjën Gençovska sepse ajo nuk e di se çfarë po ndodh me të në MPJ-në e saj, e lëre këtu, thotë lideri i “Konceptit Maqedonas”, Petar Bogojeski, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Sipas tij, aktualisht janë shkelur dy qëndrime – “jo” për bullgarët në Kushtetutë dhe “jo” për kushtet bullgare në negociatat për anëtarësim të Maqedonisë në BE.

“Me këtë propozim francez i ngjyrosim të dyja. Këtu tani kemi një problem të madh, po bëhemi peng të së shkuarës dhe ndoshta në 50 vitet e ardhshme nuk do t’i mbyllim negociatat me BE-në.

Nëse negociatat greke do të zgjasin 30 vjet, këto negociata do të zgjasin të paktën 50 vjet. Do të jetë shumë e vështirë për ne të hyjmë në BE.

Nuk ka asnjë propozim francez që do të kënaqte oreksin bullgar. Gjithmonë propozimet franceze në tryezë ishin për të shkatërruar oreksin bullgar.

Ky propozim francez do të krijojë armiqësi të përhershme maqedono-bullgare, do të luftojmë për ‘Rajna’ ose ‘Sirma Vojvoda’ dhe do të jetë shumë e vështirë të arrihet pajtimi”, vlerëson Bogojeski për “Studio 10”