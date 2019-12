VMRO-DPMNE po bllokon miratimin e Ligjit për mbrojtje, që duhet të kalojë me dy të tretat e deputetëve në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Kjo projekt – ligj është i lidhur edhe me procesin e finalizimit të anëtarësimit në NATO. Opozita maqedonase këmbëngul në pikën për ndryshimin e emrit të Armatës së Republikës së Maqedonisë (ARM), që sipas emërtimit të ri duhet të jetë Armata e Republikës së Maqedonisë së Veriut (ARMV), në përputhje me Marrëveshjen e Prespës, tashmë e inkorporuar në Kushtetutë, përcjell INA.

“Do të pranojmë gjithçka që është në përputhje me harmonizimin e procedurave të NATO-s. Nuk pajtohemi me nenin që parashikon ndryshimin e emrit të ARM-së, gjë që për momentin nuk është e domosdoshme dhe nuk ka afat për t’u zbatuar. Ky është edhe një test për LSDM-në për të parë a duan të ndryshojnë me doemos emrin e ARM-së ose vërtetë anëtarësim në NATO”, theksuan nga VMRO-DPMNE. Por nga LSDM e kryeministrit Zoran Zaev theksojnë se opozita me këtë po bllokon rrugëtimin euroatlantik dhe është kundër NATO. “Qëndrimi i VMRO-DPMNE-së edhe njëherë e tregon dyftyrësinë dhe patriotizmin e rrejshëm në të cilën ka ngecur kjo parti”, theksoi deputeti i LSDM, Hari Lokvenec.