“Në vend do të shpallet gjendje krize energjetike me të vetmin qëllim që të mund të injektohen

mjete buxhetore në kompanitë energjetike si ESM dhe MEPSO për të rritur likuiditetin e tyre që

të mund të intervenohet në importin e energjisë elektrike. Aktualisht nuk parashikohen masa

kufizuese. Ministria e Ekonomisë dhe të gjitha institucionet e përfshira në sektorin energjetik

realizojnë takime të rregullta dhe po monitorohet nga afër situata e sektorit elektro- energjetik

në vend.

Ministria e Ekonomisë i propozoi Qeverisë dhe të shtunën u miratua Dekret për

mënyrën dhe kriteret për shpalljen e gjendjes së krizës në sektorin energjetik me qëllim për tu

përputhur me Ligjin e ri për energjetikë. Sipas Dekretit mund të zbatohen masa të ndryshme,

përfshirë Qeverinë direkt përmes buxhetit dhe institucionet që janë shfrytëzues të

drejtpërdrejtë buxhetor për të ndërhyrë në kompanitë energjetike si ESM dhe MEPSO”, tha

ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi në paraqitjen e djeshme në emisionin “Magazina

Ekonomike” në Televizionin Alsat.

“Të enjten dhe të premten do të kemi takim me anëtarët e Komisionit të parashikuar në

kuadër të Dekretit për shpalljen e gjendjes së krizës. Si ministër i ekonomisë, në seancën e parë

të Qeverisë, e cila është paraparë të mbahet të martën, do t’i propozoj Qeverisë që të shpallë

gjendje krize në sektorin energjetik”, deklaroi ministri Bekteshi dhe theksoi se në takimet me të

gjitha palët e përfshira në sektorin energjetik do bëhen analiza dhe përllogaritje të sakta se sa

mjete financiare do të nevojiten për tu transferuar tek kompanitë energjetike.

“Ju siguroj se Qeveria ka mjete për të ndërhyrë dhe varësisht nga nevojat e kompanive

energjetike, aq mjete do të transferohen direkt nga buxheti”, ceku ministri Bekteshi në

paraqitjen e tij në televizionin Alsat.