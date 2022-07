Duke komentuar bllok tarifat e reja të energjisë elektrike, Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi njoftoi se familjet që kanë të ardhura të mjaftueshme dhe mundësi për të paguar faturat nuk duhet të subvencionohen.

Ai edhe njëherë përsëriti se solidaritet patjetër të ketë, kurse do të ndihmohen familjet më të prekura nga kriza.

“Barra nuk mund të jetë e njëjtë për familjet me të ardhura minimale dhe ato me të ardhura më të larta, solidariteti duhet të ekzistojë. Në kohë krize, si kjo, është e nevojshme t’i ndihmojmë ata familje që janë më të rrezikuara. Familjet që kanë të ardhura të mjaftueshme dhe aftësi për të paguar faturat e tyre nuk duhet të subvencionohen. Nuk mund të subvencionohen ekonomitë familjare me të ardhura 10 mijë euro, 5 mijë euro, 3 mijë euro, madje edhe 2 mijë euro në muaj”, tha Kreshnik Bekteshi.

Këto komente Ministri Bekteshi i bëri me rastin e dhënies së kontratave për disa nga aplikuesit e aprovuar në rajonin e Tetovës, të cilët do të marrin grante në kuadër të Planit Operativ për punësim, duke marrë subvencionim nga 5.000 euro deri në 10 mijë euro.

Plani operativ përfshin rreth 37 milionë euro.