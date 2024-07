Maqedoni

Petrova: Sfidat e DAP janë lufta kundër evaziuesve fiskal dhe kapaciteti i fortë njerëzor

Lufta kundër evaziuesve do të jetë pa kompromis. Praktika e publikimit të listës së debitorëve do të vazhdojë, por do ta plotësojmë me publikimin e personave me klasifikim tatimor, përkatësisht shembujt pozitivë, tha drejtoresha e Drejtorisë të Ardhurave Publike Elena Petrova. Ajo në...