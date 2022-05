Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, ka premtuar 500 milionë euro të tjera mbështetje ushtarake për Ukrainën.

Borrell tha gjithashtu se ka besim se një marrëveshje mund të arrihet në ditët në vijim për një embargo ndaj naftës ruse, shkruan Skynews, transmeton Klankosova.tv.

Ai tha se mbështetja ushtarake do të ishte për armë të rënda si tanke dhe artileri dhe do të çonte ndihmën e bllokut në rreth 2 miliardë euro.

“(Do të jetë) më shumë presion ndaj Rusisë me sanksione ekonomike dhe vazhdimin e izolimit ndërkombëtar të Rusisë dhe kundërinformimit të gabuar.”

Në lidhje me embargon e mundshme të naftës, ai tha: “Jam i sigurt se do të kemi një marrëveshje. Na duhet dhe do ta kemi. Duhet të heqim qafe varësinë nga nafta nga Rusia.

“Nëse nuk ka marrëveshje në nivelin e ambasadorëve, atëherë të hënën ministrat kur të mblidhen duhet të japin shtysën politike”.