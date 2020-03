Në një samit të rregullt të BE-së, mbrëmë liderët evropianë konfirmuan vendimin për hapjen e negociatave të pranimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë.

Drejtuesit evropian takimin e zhvilluan përmes video konferencës dhe tema kryesore ishte coronavirusi.

“Ne i mirëpresim konkluzionet e Këshillit të 25 marsit 2020 për zgjerimin dhe procesin e asocimit dhe të stabilizimit”, thuhet në deklaratën e Samitit të liderëve të BE-së.

Lajmi u konfirmua gjithashtu nga Komisioneri për Zgjerim të BE-së, Oliver Varhelyi në “Twitter”, i cili shtoi se puna do të fillojë në kornizën e bisedimeve pasi të vazhdojnë reformat në të dy vendet.

Tonight #EU leaders endorsed opening of accession talks w #Albania & #NorthMacedonia + confirmed at highest level new approach to #EUenlargement. We start our work on negotiating frameworks, while I know reforms in both countries continue. Future of #WesternBalkans is in the EU. https://t.co/NUHhNzjOLL

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) March 26, 2020