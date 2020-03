Me fluturime çarter nga Zagrebi dhe La Valletta në Maltë, sot fillon kthimi në vendin tonë i disa prej qytetarëve të Maqedonisë që kanë ngelur jashtë vendit.

Sekretari i Shtetit në Ministrinë e Punëve të Jashtme, Zoran Popov, dje informoi se thirrja e MPJ-së e cila zgjati deri më 22 mars në orën 18:00, për organizimin e kthimit në vend janë paraqitur gjithsej 5.250 shtetas të Maqedonisë. Nga këto, 2.900 janë shprehur se duan të kthehen dhe të pranojnë karantinën e detyrueshme dhe të paguajnë çmimin e biletës ajrore.

Dy fluturimet ditore të çarterit do të jenë nga kompania e linjës ajrore “Wizzer”, e cila fitoi tenderin përmes një thirrje publike të lëshuar nga Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë, me kërkesën e vetme që kishte çmime më të ulëta të fluturimit.

“Kostoja varet nga kapaciteti dhe mbushja e avionit. Çmimi i marrë pas thirrjes publike ndahet me numrin e udhëtarëve në bord. Për Zagrebin kemi “Airbus” me 230 vende, deri më tani kanë aplikuar 226 qytetarë, ndërsa për La Valletta kemi 147, Airbus320 me 180 vende”, sqaroi Popov.

Shumica e shtetasve të Maqedonisë që kanë ngelur jashtë vendit janë në Evropë, por ka edhe nga vendet oqeanike.