Është një gabim i madh historik i BE-së që nuk ka filluar ende negociatat e anëtarësimit me Maqedoninë dhe ky gabim tani është sheshuar me ndarjen e Shqipërisë në procesin e integrimit evropian, për të cilin nuk shoh asnjë arsye, kryeministri hungarez Viktor. Kështu tha Orban sot në konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministrin maqedonas Hristijan Mickoski pas seancës ndërqeveritare në Ohër.

Popujt dhe vendet në Ballkanin Perëndimor meritojnë shumë më tepër se sa marrin nga Brukseli dhe duhet të ishin anëtarë të BE-së shumë kohë më parë. Maqedonia është kandidate që nga viti 2005, ka filluar së bashku me Kroacinë, në vitin 2008 bashkë me Kroacinë kanë marrë një opinion pozitiv, tani Kroacia është anëtare dhe negociatat me Maqedoninë nuk kanë filluar. Ky është një gabim i madh historik i BE-së dhe kjo do të jetë një sfidë e madhe për qeverinë maqedonase – tha kryeministri Orban.

Ai bëri të ditur se Hungaria është e gatshme të jetë ndërmjetëse në bisedimet maqedono-bullgare nëse të dyja vendet bien dakord për këtë.

Aderimi i Maqedonisë kushtëzohet nga fakti se ata arrijnë në një farë mënyre marrëveshje me Bullgarinë. Kryeministrit Mickoski ia kam përcjellë propozimin se ne si Presidencë jemi të gatshëm të ndërmjetësojmë, e nëse palët janë të gatshme ta pranojnë Hungarinë për ndërmjetësim – do të shohim. Jemi të përkushtuar për të gjetur një zgjidhje që i përshtatet si Maqedonisë ashtu edhe Bullgarisë. Ajo duhet të zgjidhet nga palët në konflikt dhe ne jemi të gatshëm të ndihmojmë – tha Orbán.

Është e vështirë të kuptohet, shtoi ai, se po mashtrojnë një komb duke nisur negociatat për anëtarësim në BE, ndërsa të gjitha vendet me të cilat filluan po përparojnë, po mbahen në plan të dytë.

Krenaria kombëtare është më e rëndësishmja dhe BE-ja duhet ta marrë parasysh këtë. Kjo që po ndodh me Maqedoninë është lëndim i krenarisë kombëtare të qytetarëve që po ndodh vazhdimisht për 10 vjet. Ju duhet të ishit anëtarë shumë kohë më parë dhe kjo marrëdhënie me BE-në të dhemb shpirtin. Ne duhet të ndërtojmë miqësi, jo të plagosim shpirtin e një kombi. Eshte gabim i madh qe nuk je anetar dhe tani po ndahesh nga Shqiperia. Zgjidhjen e vetme e shoh në faktin që negociatat duhet t’i nisni deri në fund të vitit – tha Orban.

Ju duhet të filloni negociatat deri në fund të këtij viti.

Tema më e rëndësishme është anëtarësimi i Maqedonisë në BE, ndërsa Hungaria është kryesuese e BE-së dhe është logjike që më së shumti kemi folur për këtë, shtoi kryeministri Orban.

Pozicioni i Hungarisë dihet, stabiliteti i Ballkanit Perëndimor dhe anëtarësimi në BE janë shumë të rëndësishme. Anëtarësimi është një mundësi e madhe për të gjitha shtetet anëtare dhe ne të gjithë fitojmë shumë, por BE-ja e ka humbur dinamizmin e saj. Ne duhet të sigurojmë zgjerimin. Nuk e anashkalojmë faktin që Ukraina dhe Moldavia morën procedura jashtëzakonisht të përshpejtuara për anëtarësim, duhet të kemi parasysh faktorin gjeopolitik, por nuk është e lehtë të lihen mënjanë vendet e tjera që janë angazhuar prej vitesh. Është shumë e rëndësishme të ruhet agjenda e zgjerimit të BE-së dhe të përshpejtohet ajo. Jemi gati të mbajmë konferenca ndërqeveritare – tha Orban.