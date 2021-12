Gjatë ditës së sotme policia ka privuar nga liria personat M.U. 60 vjeçar dhe I.U. 34 vjeç që të dy nga Jabollçishta e Epërme e Velesit.

Gjegjësisht, në orën 06:00, gjatë bastisjes në shtëpi dhe hapësirat ndihmëse ku jetojnë personat në fjalë, të kryer me urdhër gjyqësorë janë gjetur: një pushkë automatike kal. 7.62 me dy karikator dhe 50 plumba, një pushkë gjahu, një pistoletë me një karikator.

Personat në fjalë janë ndaluar në stacionin policorë dhe pas dokumentimit të rastit ndaj tyre do të ngritët padi adekuate.