Ditën e djeshme u publikua dueti i parë mes Dafina Zeqirit dhe Lyrical Son. Kënga e tyre mban titullin “Llafe llafe” dhe pasi kanë kaluar vetëm 20 orë nga lançimi projekti i dyshes ka arritur mbi 600 mijë klikime në Youtube.

Dueti mes dy artistëve u prit mjaft mirë dhe komentet ishin pozitive nga ana e publikut. Në fakt fansat e Dafinës kishin kohë që e kërkonin një këngë të tillë me Lyrical Son dhe për këtë arsye ajo vendosi t’ua realizonte pikërisht tani këtë dëshirë.

Këngëtarja ka postuar sot në Instagram disa foto të saj të shkëputura nga videoklipi i fundit dhe ka treguar se çfarë e shtyu të realizonte bashkëpunimin me reperin.

“Projekti i fundit ft. @lyricalson i cili do te jete edhe pjese e albumit #Dafinëmoj u jetesua nga dashuria juaj per te. Une çdo kompliment dhe dashurine tuaj qe me dhuroni per dite e çmoj shumë dhe ju falenderoj nga Zemra! Muzika dhe kreativiteti per te sjelle gjera te bukura per ju jane brenda meje por behen me te bukura kur mbeshtetja vjen nga ju! Une jetoj me MUZIKEN dhe lumturohem kur e shoh se gjithe puna ime troket ne zemrat tuaja, ne kete pike jemi te gjithe te bashkuar Dua qe te ju kam gjithemone prane duke ju uruar shume gezime dhe hare ne jetet tuaja!”, shkruan Dafina në postimin e saj.