Maqedoni

Për fundjavë deri në 35 gradë ndërsa javën e ardhshme deri në 38 gradë Celsius

Deri të shtunën në orët e pasdites do të ketë shi të rrëmbyeshëm, vetëtima dhe erë të përforcuar ndërsa do të ketë kushte edhe për paraqitjen e izoluar të motit afatshkurtër, kumtoi DPHM. Të dielën kushte për jostabilitet afatshkurtër do të ketë edhe në pjesët perëndimore....