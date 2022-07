Maqedoni

Deri më 27 korrik Maqedonia ngelet në fazën portokalli, të dielën temperatura do të arrij në 42 gradë celsius

Moti jashtëzakonisht i nxehtë që ka përfshirë vendin tashmë disa ditë, pritet të vijoj edhe tutje. Moti nesër do të jetë me diell dhe shumë i ngrohtë me vranësira lokale deri në mesatare dhe me erë të dobët deri në mesatare. Të dielën do të mbajë mot me diell dhe shumë i ngrohtë...