Problemi me rritjen e pagës minimale është kompleks. Zgjidhja duhet kërkuar në institucione, tha për “Utrinski Brifing” Zenafer Bajmak nga SASHK-u.

Presioni nga anëtarësia është i madh dhe shpresoj që të shtunën të marrim një vendim, i cili do të ishte korrekt për ta zgjidhur problemin, tha Zenafer Bajmak.

“Problemi është trashëguar, rritja e pagës minimale në nivel shtetëror, në përputhje me nënshkrimin e marrëveshjes kolektive, çdo vend pune vlen në një koeficient të caktuar.

Llogaritja e pagës bëhet me një koeficient bruto që shumëzohet me bazën bruto, të dakorduar me SASHK dhe Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale”, thotë Bajmak./