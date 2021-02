Arsim Abdyli, një shqiptar i Maqedonisë së Veriut i është bashkuar sot “PërPuthen”.

Ai është 28-vjeç, jeton në Zvicër dhe merret me menaxhim. Por ndryshe nga djemtë e tjerë, Arsimi tha se ka një djalë 3-vjeç, nga një marrëdhënie që ka patur.

Ai tregoi se me ish-partneren është ndarë me konsensus dhe kanë një marrëdhënie të mirë, ndërsa të birin e takon çdo fundjavë.

“Kam një djalë, është 3-vjeç, quhet Lion. Djali nuk jeton me mua, por me mamanë e tij, në Zvicër. Me ish-partneren jemi ndarë me konsensus, kemi marrëdhënie të mirë. Djalin e mbaj vetëm në fundjavë”, tha ai.