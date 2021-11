Kërkojmë rritje të çmimit të shërbimeve për 30%, gjegjësisht të shkojnë nga 24.500 deri në 26 mijë denarë. Kjo për shkak të rritjes së çmimeve të ushqimeve dhe derivateve të naftës, thotë kryetari i Asociacionit Kombëtar të Autoshkollave, Vozitësve dhe Instruktorëve “Obuka-l”, Jonçe Apostoloski në emisionin “Utrinski Brifing”.

Sipas tij, kjo iniciativë është nga të gjitha autoshkollat ​​në vend, dhe disa tashmë kanë filluar punën me çmimin e ri.

“Nëse nuk mund të punoni me fitim me këtë çmim, atëherë çfarë të bëni. Më parë çmimi minimal ka qenë 19.300 dhe këtu nëse i zbrit ato 3.000 për TVSH atëherë është e pamundur të punosh. Një orë e gjysmë me çdo mjet transporti do t’ju kushtojë aq shumë. Këtu keni detyrime për pagesë, fonde për instruktorët, amortizimin e automjetit, kosto të paparashikueshme të prishjes së automjetit.

Është bërë e vështirë të jetosh dhe të punosh në këtë profesion. Të rinjtë ngritën duart lart. Jemi në degët më të ulëta. Prandaj kërkojmë nga Ministria e Brendshme të rrisë çmimin minimal. Edhe me këtë çmim jemi më të ulëtit në raport me vendet e tjera të Ballkanit”, theksoi Apostolovski.