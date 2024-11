Përveç kësaj, drejtori i SHPPP, Ivica Tomovski, njoftoi se do të vendosen linja telefonike ku qytetarët mund të raportojnë keqpërdorimet, të cilat më pas do të trajtohen. Të gjitha mjetet zyrtare do të pajisen me targa të veçanta me ngjyrë për të parandaluar keqpërdorimet, njoftoi drejtori i Shërbimit për Punë të Përgjithshme dhe të Përbashkëta në Qeveri, Ivica Tomovski.

“Vendosëm të prezantojmë targa të veçanta me ngjyrë, ndërsa regjistrin do ta përgatisim paralelisht gjatë vitit. Rregullorja është miratuar dhe tani po pritet nënshkrimi i ministrit të Punëve të Brendshme. Këto targa speciale do të përfshijnë rreth 6,500 mjete në gjithë territorin e Maqedonisë,” deklaroi Tomovski gjatë një interviste të mbrëmshme në emisionin “Fli nëse mundesh” në TV Alfa.

Përveç kësaj, drejtori i SHÇPP njoftoi se do të vendosen linja telefonike ku qytetarët mund të raportojnë keqpërdorimin e automjeteve, të cilat më pas do të trajtohen.

Më 17 shtator të këtij viti, Qeveria, me propozim të SHPPP, miratoi një vendim për futjen e targave të veçanta me ngjyrë për automjetet e institucioneve shtetërore. Nga Qeveria atëherë njoftuan se është formuar një komision për fillimin e ndryshimeve dhe plotësimeve të Ligjit për përdorimin dhe disponimin e pronës shtetërore dhe komunale, si dhe Ligjit për automjetet, me të cilat, siç theksuan, do të krijohet një regjistër i të gjitha automjeteve shtetërore që do të jenë të shënuara me targa me ngjyrë të veçantë.

Propozimi për futjen e targave me ngjyrë të veçantë, që do të mundësojë identifikimin e lehtë të automjeteve zyrtare, fillimisht u inicua nga përbërja e mëparshme e Komisionit Antikorrupsion.