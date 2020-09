Në momentin që Jennifer Lopez heq bikini, gjithçka ndalet. Këngëtarja amerikane me origjinë latine, e cila ka qenë në listën e grave më të bukura në botë për vite me radhë, tani ka treguar një figurë të përsosur me bikini rozë në plazh, dhe shumë prej tyre u habitën.

Linja e përsosur është diçka me të cilën mund të krenohet kjo 51-vjeçare, e gjitha kjo falë rutinës së saj të vendosur mirë të fitnesit, nga e cila nuk heq dorë në asnjë ditë të javës.

Ajo ushtron me zell dhe është një mysafir i rregullt në palestër, veçanërisht vitet e fundit, pasi ai ka qenë në një lidhje me ish-lojtarin e bejsbollit Alex Rodriguez.

“Po kap momentet e fundit të verës”, tha këngëtarja dhe aktorja e pashme.