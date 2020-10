Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa bashkë me LEVICËN e Apasievit sot në seancën e Kuvendit votuan të përmbajtur lidhur me ndryshimet ligjore, përkatësisht masën “uikend pa TVSH”, informon BLIC.mk

Kjo masë parasheh parasheh të përfshijë më tepër se 350 mijë qytetar, shfrytëzues të aplikacionit “TVSH-ja ime”, të cilët gjatë këtij uikendi, përkatësisht me datë 10-11-12.10.2020 do të mund të prodhime vendore dhe kompjuterë apo paisje të tjera IT në vlerë prej maksimum 30 mijë denar dhe në afat prej disa ditëve do të marrin prapë në llogaritë e tyre të gjithë TVSH-në.