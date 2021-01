Mbrëmë ka arritur ilaçi Ivermektin i cili është magjik për pacientët me Covid-19, tha ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe.

Ilaçi do të jetë në të gjitha barantoret dhe do të merret me rekomandim të mjekut amë.

Këtë njoftim Filipçe e bëri gjatë hapjes së covid qendrës në Kërçovë.