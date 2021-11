Arrijnë në Spitalin e Shkupit dy nga shtatë të lënduarit nga aksidenti i autobusit më 23 nëntor në Bullgari.

Bëhet fjalë për një paciente 17 vjeçare dhe një pacient tjetër.

Ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe tha se ata do të vendosen në Klinikën për Kirurgji plastike.

Dy prej pesë pacientëve të mbetur do të kthehen më 30 nëntor dhe njëri më 1 dhjetor. Presheveri i cili shpëtoi po ashtu, do të do dërgohet në Preshevë.