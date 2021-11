Ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe tha se gjatë ditëve të fundit po shqyrtohen masa për persoant e pavaksinuar që nuk do të rrezikojnë vendet e punës. Të martën, në mbledhje qeveritare do të propozohet masë e re.

“Jam i vetëdijshëm se këto ishin ndër masat më të rënda për shkak se prekën marrëdhëniet e punës dhe për këtë shkak shqyrtojmë masa të ngjashme që nuk do të rrezikojnë ndonjë vend pune”, tha Filipçe.

Ai thotë se do të propozohet masë e re dhe kjo do të jetë stimul për mjekët amë.

“Propozimi i mjekëve amë do të jetë stimul, përkatësisht kur do të tejkalojnë 70% e vaksinimit të pacientëve të mbuluar, do të shpërblehen me 30 denarë për pacient. Ky është propozimi yë”, tha Filipçe.