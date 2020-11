Gjatë ditës së djeshme(01.11.2020) zyrtarë policorë nga SPB-Kumanovë, pas një urdhri gjyqësor nga Gjykata Themelore e Kumanovës, kanë arrestuar personin me iniciale I.S. 49 vjeç nga Kumanova. I.S. duhet të vuaj dënim me burg, andaj edhe është dërguar në burgun e Kumanovës.