TV21. Sipas pamjeve të siguruara nga BBC, mijëra qytetarë kanë dalë nëpër rrugë për t’i dhënë lamtumirën e fundit monarkes së ndjerë britanike. Në kortezh do të jetë edhe vajza e saj, Princesha Ana.

Ajo do të vendoset në Holyroodhouse të Edinburgut, rezidenca zyrtare skoceze e monarkut për të lejuar stafin të bëjnë nderimet e tyre.

Kortezhi do të mbërrijë në Dundee rreth orës 14:00 dhe më pas do të niset drejt Perthit përpara se të futet në autostradën M90.

Arkivoli do të vendoset për të qëndruar gjatë natës në dhomën e Fronit në Holyroodhouse, përpara se Mbreti dhe bashkëshortja e tij të bashkohen drejt katedrales të hënën pasdite.

Këtu mund të ndiqni LIVE rrugëtimin e Arkivolit.