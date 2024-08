Maqedoni

Koçovska: Ribalanci parashikon rritje të pagave dhe pensioneve

Gjithçka që parashikohet me marrëveshje kolektive është planifikuar me ribalancin e buxhetit. Ministrja e financave Gordana Koçovska Dimitrievska bën me dije se në buxhet janë paraparë mjete për rritje apo harmonizim të pagave në administratën publike. Megjithatë, Koçovska Dimitrievska...