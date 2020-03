Shërbimi Shëndetësor Kombëtar në Angli po nxjerr një aplikacion të ri, i cili paralajmëron nëse afroheni me dikë që është i infektuar me COVID-19.

Aplikacioni i gjurmimit të kontaktit, i cili do të funksionojë në një bazë optike, do të zbulojë njerëzit me Covid-19 duke përdorur sinjale Bluetooth me rreze të shkurtër – përpara se të paralajmërojnë ata afër.

Sipas “The sun”, aplikacioni planifikohet të hidhet të lëshohet pak para se të hiqet bllokimi në Mbretërinë e Bashkuar.

Kjo nismë vjen pasi numri i vdekjeve në Angli u rrit me 367 vetëm në 24 orë, duke e çuar numrin total në Mbretërinë e Bashkuar në 1815.