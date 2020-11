Maqedoni

Qeveria do të shpallë gjendje krize në Maqedoni për shkak të seriozitetit me pandeminë

Me propozim të Këshillit të Sigurimit, i cili u pranua dje nga presidenti i shtetit, Qeveria pritet sot të shpallë gjendje krize në territorin e vendit për 30 ditë për shkak të situatës jashtëzakonisht të rëndë me COVID-19. Kjo do të mundësojë menaxhim më të mirë të të gjitha kapaciteteve...