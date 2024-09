Dhjetë arsimtarë dolën sot në protestën e arsimtarëve të organizuar nga LSDM.

Sindikata e pavarur për arsim, shkencë dhe kulturë të Republikës së Maqedonisë – SASHK, si sindikata më e madhe për arsim dhe shkencë, në të cilën janë anëtarësuar mbi 20.000 arsimtarë, dje njoftoi se anëtarët e SASHK-së nuk do të marrin pjesë në asnjë parti. organizoi protesta dhe do të respektojë rreptësisht ndërhyrjen e politikës në sindikatë.

“Fiasko” për VMRO-DPMNE-në ka qenë protesta e sotme, të cilës iu drejtua edhe kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe.

Fiasko e SDS-së para MASH-it, në protestën e madhe partiake të paralajmëruar erdhën vetëm rreth njëzet aktivistë të partisë. Filipçe nuk e ka mbështetjen as nga anëtarët e saj, por as nga populli, tha deputeti i VMRO-DPMNE-së Sergej Popov për protestën e mësimdhënësve të nxitur nga LSDM-ja.

Po të ishte LSDM-ja në pushtet do të kishte para për ngritjen e pagave dhe respektimin e të gjitha marrëveshjeve kolektive. Askush nuk beson se nuk ka para për të rritur rrogat e mësuesve me 12%. Shohim që ka para për katër ministri të reja dhe një ushtri të tërë punonjësish partiakë, ka para për luks me bileta të shtrenjta avioni, ka para për të shpikur poste të reja drejtoresh në Dogana e kështu me radhë.

Buxheti ka para, por pagat nuk janë prioritet. Nëse ka pasur mjete në kohën e LSDM-së, dhe në krizat më të mëdha botërore, shëndetësore, ekonomike, energjetike, si nuk ka para në këtë shtator për ngritjen e pagave të punëtorëve të arsimit, tha Filipçe nga Parku i Gazetarëve në MAS.

Për VMRO-DPMNE-në, nga ana tjetër, faktet janë të ndryshme. Sipas Popov, është fakt dhe realitet që SDS ishte në pushtet deri para 2 muajsh.

Ata kishin të gjitha mundësitë për të rritur pagat e mësuesve dhe nuk e bënë. Mësuesit e dinë se SDS janë hipokritë, thotë Popov në deklaratë.

Ky tubim para fillimit të vitit shkollor është një paralajmërim për qeverinë për politikat e gabuara në arsim.

Apeloj që Qeveria të vijë në vete dhe të kuptojë se pa rritje të rregullt të pagave, në kushtet kur çmimet po rriten dhe nuk i kontrollon siç bëri LSDM-ja, standardi i jetesës do të bjerë. Ekonomia nuk do të rritet siç paralajmërojnë dhe do të krijojnë një jetë gjithnjë e më të vështirë për qytetarët dhe punëtorët, tha Filipçe, për të cilën Popov u përgjigj se stafi mësimor nuk i ka rënë në politikë SDS.

SDS kur ishte në pushtet vononin pagat, bënin rrëmujë me programet, degraduan mësuesit. Tani gjithçka është ndryshe VMRO-DPMNE ia kthen dinjitetin stafit mësimdhënës dhe pagat do të rriten nga marsi i vitit 2025. Mësimdhënësit e shohin angazhimin e VMRO-DPMNE-së.

Personeli mësimdhënës do të ketë rritje të pagave në vitin e parë të mandatit të VMRO-DPMNE-së, shumë investime të reja në arsim dhe përmirësim të cilësisë së tij”, thotë Popov.