Hekuri është një mineral që shërben për disa funksione të rëndësishme, ndërsa vetia e tij kryesore është të transportojë oksigjen në të gjithë trupin dhe të prodhojë qelizat e kuqe të gjakut. Është një lëndë ushqyese esenciale, që do të thotë që duhet ta merrni nga ushqimet. Doza e rekomanduar ditore (RDI) është 18 mg. Mungesa e hekurit mund të shkaktojë anemi dhe të çojë në simptoma të tilla si lodhja. Gratë me menstruacione që nuk konsumojnë ushqime të pasura me hekur janë në një rrezik më të lartë.

Për fat të mirë, ka shumë zgjedhje të mira ushqimore që ju ndihmojnë të plotësoni nevojat tuaja të përditshme të hekurit:

Frutat e detit, janë shumë të shijshme dhe ushqyese. Ato përmbajnë të gjitha hekur, por midhjet, molusqe, dhe ato që kanë guaska janë burimet më të mira. Edhe pse ekzistojnë shqetësime legjitime për merkurin dhe toksinat në lloje të caktuara të peshqve dhe frutave të detit, përfitimet e konsumimit të prodhimeve të detit janë shumë më të mëdha se rreziqet.

Spinaqi, siguron shumë përfitime shëndetësore me shumë pak kalori. Por siç e përmendëm më sipër hekuri që merret nga spinaqi është jo-hem, që do të thotë se nuk absorbohet shumë mirë. Spinaqi është gjithashtu i pasur me vitaminë C. Kjo është e rëndësishme pasi vitamina C rrit ndjeshëm absorbimin e hekurit.

Mëlçia dhe mishi i organeve të tjera, si veshkat, truri dhe zemra – të gjitha këto janë të pasura me hekur. Mishrat e organeve janë gjithashtu të pasura në proteina dhe vitamina B, bakër dhe selen. Për më tepër, mishrat e organeve janë ndër burimet më të mira të kolinës, një lëndë ushqyese e rëndësishme për shëndetin e trurit dhe të mëlçisë.

Bishtajoret, janë pasura me lëndë ushqyese. Disa nga llojet më të zakonshme të bishtajoreve janë fasulet, thjerrëzat, bizelet dhe soja. Ato janë një burim i madh hekuri, veçanërisht për vegjetarianët. Bishtajoret janë gjithashtu të pasura me acid folik, magnez dhe kalium.

Për më tepër, studimet kanë treguar se fasulet dhe bishtajoret e tjera mund të zvogëlojnë inflamacionin tek njerëzit me diabet. Bishtajoret gjithashtu mund të ulin rrezikun e sëmundjeve të zemrës.

Mishi i Kuq. Mishi i kuq është i shijshëm dhe ushqyes. Mishi është gjithashtu i pasur me proteina, zink, selen dhe disa vitamina B. Hulumtuesit kanë sugjeruar se mungesa e hekurit mund të jetë më pak e mundshme në njerëzit që hanë mish, shpezë dhe peshk rregullisht.

Farat e kungullit. Përveçse janë të shijshme, farat e kungullit mund të jenë një burim shumë i mirë i vitaminës K, zinkut dhe manganit. Ato janë gjithashtu ushqime me magnez dhe për këtë arsye ndihmojnë në reduktimin e rrezikut të rezistencës ndaj insulinës, diabetit dhe depresionit.