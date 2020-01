Dega e BDI-së Likovë njofton se këtë të premte lideri i BDI-së Ali Ahmeti do ti vizitoj fshatrat e Komunës së Likovës.

Me datë 31.01.2020 (e premte) në kuadër të agjendës për llogaridhënie, bashkë me Kryetarin Ali Ahmeti

-në ora 11:00 në f.VIshtic do të përurohen rruga lokale Vishtic Mateç dhe vizit objektit te shkolles.

-nē ora 12.30 në f.Mateç do te vizitohet objekti shkolles dhe projektet e kryera

-në ora 13.30 ne f.Hoteĺ do të vizitohen punimet e palestres sportive

-në ora 14.30 në f.Opaj do te vendoset gurthemeli palestres sportive

-nè ora 15.00 nè f.Sllupçan do te vizitohen punet e kryera te shf,,Faik Konica,,dhe projektet e tjera

-në ora 17:00 në Restorantin Lulja f.Sllupçan, Kryetari i Komunës së Likoves Erkan Arifi do të jep llogari për punën e realizuar gjatë viteve 2017-2019, para qytetarëve dhe strukturës partiake”, thuhet në njoftim.