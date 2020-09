Ali Ahmeti sot dhe nesër do të dëshmojë në Prokurorinë Speciale të Kosovës

Kryetari i BDI-së Ali Ahmeti sot dhe nesër duhet të merret në pyetje nga hetuesit e Prokurorisë Speciale për krime lufte në Kosovë.

Nga kabineti i tij dhe nga BDI-ja thonë se ai është thirrur si dëshmitar për rolin e tij në UÇK. Nuk ka informacion nëse ai do të dëshmojë në selinë e prokurorisë në Hagë ose në Prishtinë.

Prokurorët ndërkombëtar kanë kërkuar nga Ahmeti të jetë në dispozicion dy ditë për të dëshmuar.

Lideri i BDI-së një muaj më parë konfirmoi se do të shkojë të dëshmojë në Prokurorinë Speciale të Kosovës me seli në Hagë, e cila i heton krimet gjatë luftës në Kosovë. Ai do të shkojë si dëshmitar dhe njëri nga themeluesit e UÇK-së.

“Ali Ahmeti është thirrur në Hagë si dëshmitar”, tha dje edhe ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani, në konferencën e përbashkët për shtyp me zëvendëskryeministrin për Çështje Evropiane Nikolla Dimitrov.