Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, z. Ali Ahmeti, sonte me fillim në ora 21:30, do të jetë mysafir në emisionin Click Plus të TV 21 me gazetarin Fatmir Aliu.

Z. Ahmeti do të flas për të gjitha temat me interes publik, përfshirë formimin e shumicës parlamentare dhe qeverisëse, marrëveshjes së koalicionit, intervistimin e tij në Prishtinë dhe të tjera.