Ali Ahmeti ,lider i BDI-së duke përshëndetur gjithë shefat e shtabeve përfshirë shtabin qendrorë, ato komunale, vendore tha se me këtë fitore të BDI-së kanë fituar shqiptarët dhe nuk ka humbur askush informon TetovaSot .Në do jemi dalëzotës të vërtetë ashtu sic kemi qenë 18 vite me rradhë .Jemi ndër më të përgatiturit.Unë besoj, as votuesit nuk do zhgënjehen nga ne po as shqiptarët. tha Ahmeti .

Unë ne emër të gjithë këtyre bashkëpunëtorëve i falemenderoj për punën por edhe mundësia që mu dha që unë të kumtoj lajmin më të mirë që ju e prisni” jemi fitues absolut në kampin politik shqiptar tha lideri i shqiptarëve të Maqedonisë Ali Ahmeti

Në zonën 1 është fitues BDI.Në zonën 2, fitues BDI, zona numër 5 fitues BDI dhe në zonën 6 fitues BDI u shpreh ai

BDI sipas Ahmetit ka fituar mbi 100 mijë vota.TetovaSot