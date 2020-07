Në njësinë e 6 zgjedhore prej votave të përpunuara nga 287 vendvotime prej gjithsej 474 vendvotimeve prin BDI me 29.24 për qind e pësuar nga ASH-Alternativa me 27.45 për qind, Koalicioni “Mundemi” i udhëhequr nga LSDM me 21.16 për qind, VMRO me 13.63 për qind dhe PDSH 6.54 për qind.