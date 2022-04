Një aleat kryesor i presidentit Vladimir Putin tha se forcat ruse do të kapin bastionin e fundit kryesor të rezistencës në qytetin e rrethuar të Mariupolit të enjten (21 prill), pasi Ukraina propozoi bisedime për evakuimin e trupave dhe civilëve atje.

Mariupol do të ishte qyteti më i madh që do të pushtohej nga Rusia që kur ajo pushtoi Ukrainën tetë javë më parë.

“Para drekës ose pas drekës, Azovstal do të jetë plotësisht nën kontrollin e forcave të Federatës Ruse,” tha Ramzan Kadyrov, kreu i republikës ruse të Çeçenisë, forcat e së cilës kanë luftuar në Ukrainë, për fabrikën e çelikut.

Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës nuk ishte menjëherë e disponueshme për koment. Shtabi i saj i përgjithshëm tha në një përditësim të hershëm të së enjtes se sulmet me raketa dhe bomba vazhduan në të gjithë vendin.

Qyteti port juglindor i Mariupolit ka përjetuar luftimet më të ashpra që nga 24 shkurti, ndërsa forcat ruse përpiqen të marrin kontrollin e plotë. Kapja e tij do të ishte një çmim i madh strategjik dhe do të lidhte territorin e mbajtur nga separatistët pro-rusë në lindje me rajonin e Krimesë që Moska aneksoi më 2014.

Disa dhjetëra civilë arritën të largoheshin nga qyteti të mërkurën me një autokolonë të vogël autobusësh, sipas dëshmitarëve të Reuters.

Një komandant ukrainas i marinës, Serhiy Volny, tha se luftëtarët në fabrikën e çelikut mund të mos jenë në gjendje të qëndrojnë për shumë më gjatë. Presidenti Volodymyr Zelenskiy ka thënë se rreth 1000 civilë janë strehuar atje.

Ukraina është gati për një “raund të posaçëm negociatash” pa kushte “për të shpëtuar djemtë tanë… ushtarakët, civilët, fëmijët, të gjallët dhe të plagosurit”, tha në Twitter negociatori ukrainas, Mykhailo Podolyak.

Kievi ka propozuar shkëmbimin e të burgosurve rusë të luftës për kalim të sigurt për civilët dhe ushtarët e bllokuar. Nuk dihej nëse Rusia i ishte përgjigjur ofertës për negociata speciale.

Luftëtarët mbeten të ngujuar në uzinë dhe kanë injoruar një ultimatum nga Rusia për t’u dorëzuar.

Rusia e quan sulmin ndaj Ukrainës një “operacion special ushtarak” për të çmilitarizuar dhe “denazifikuar” Ukrainën. Kievi dhe aleatët e tij perëndimorë e refuzojnë këtë si një pretekst të rremë për luftë.

Perëndimi ka vendosur sanksione të paprecedentë ndaj Rusisë dhe i ka dhënë Ukrainës mbështetje të gjerë, duke përfshirë armë./REL