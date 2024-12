Prokuroria dhe Policia mëngjesin e sotëm po zhvillojnë aksion policor që ka të bëjë me keqpërdorimet ndër vite në TEC Manastir

Në disa qytete vërehen forca të shtuara policore, në afërsi të shtëpive të të dyshuarve. Nga Ministria e Punëve të Brendshme e konfirmuan zhvillimin e aksionit, ndërkohë që njoftojnë se gjatë ditës do të dalin me informacione shtesë në lidhje me rastin.

“Aksion policor është duke u zhvilluar në koordinim me Prokurorinë Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit. Pas përfundimit, do të informojmë publikun në mënyrë adekuate”, thonë nga MPB. Në 30 vitet e fundit, TEC Manastir është përballur me një sërë akuzash për skandale korruptive që minuan kapacitetin më të madh energjetik në vend.