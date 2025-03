Një person ka humbur jetën dhe dy të tjerë janë lënduar në një aksident trafiku që ka ndodhur mbrëmë në rrugën Manastir – Resnjë, në afërsi të zonës së quajtur Makazi.

Nga SPB Manastir njoftojnë se aksidenti ka ndodhur pasi automjeti i pasagjerëve BMW me targa të Resnjës, i drejtuar nga një 46-vjeçar banues në një fshat të Resnjës, ka përplasur automjetin Peugeot me targa të Manastirit, i cili nga ana e tij është përplasur me automjetin e tretë BMW, i drejtuar nga një 47-vjeçar, banues në Resnjë.

Nga përplasja 46-vjeçari ka ndërruar jetë në vend, ndërsa vdekjen e ka konstatuar mjeku i Emergjencës së Resnjës.

Drejtuesi i automjetit dhe pasagjeri në automjetin tjetër BMW janë dërguar në Spitalin e Manastirit për ndihmë mjekësore.