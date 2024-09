Mbrëmjen e djeshme, në orën 21:20 në SPB Tetovë, është raportuar se në rrugën magjistrale Gostivar-Kërçovë ka ndodhur një aksident, ku dy persona kanë humbur jetën. Mes dy veturave, njëra me targa nga Kosova.

Sipas njoftimit të policisë, njëri nga viktimat, ka ndërruar jetë në vendin e ngjarjes.

Njoftimi i Policisë:

“Sonte (12 shtator) në ora 21:20 në SPB Tetovë është raportuar se në rrugën magjistrale Gostivar-Kërçovë ka ndodhur një aksident trafiku në mes të automjetit të pasagjerëve ,,BMË” me targa të Demir Kapisë i drejtuar nga B.H. (54). nga Gostivari dhe një Mjet ,,Skania” me targa të regjistrimit të Kosovës, i drejtuar nga A.T (60) nga Kosova. Në aksident ka mbetur i plagosur rëndë drejtuesi i mjetit B.H. i cili ka ndërruar jetë në vend dhe pasagjeri T.R. (53) nga Gostivari, i cili pas aksidentit është transferuar në qendrën emergjente në Gostivar ku i’u ka nënshtruar lëndimeve të marra dhe ka ndërruar jetë. Drejtuesi i kamionit tërheqës ka pësuar lëndime trupore. Kontrollin në vendngjarje e kryen ekipi i DPB-së Gostivar së bashku me Prokurorin Publik”, thuhet në njoftim.